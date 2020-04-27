​الإعلاميين تنعى المراسل التلفزيوني كرم عزيز

كتب- مصطفى علي:

نعى مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة، الزميل كرم عزيز المراسل بالقناة السابعة الذي وافته المنية صباح اليوم.

وقال نقيب الإعلاميين: "فقدنا مثالًا واضحًا وقيمة في العمل الإعلامي، حيث كان يعمل مراسلًا للقناة السابعة بمحافظة الفيوم، ونقل العديد من الاحداث بموضوعية، رحم الله الزميل كرم عزيز وألهمنا وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".