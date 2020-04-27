أكثر الكلمات إنتشاراً

رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس انهيار النفط الأمريكي حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

​برلماني يطالب بمواجهة تجنيد تركيا لـ10 آلاف إرهابي للقتال في ليبيا

11:16 م الإثنين 27 أبريل 2020
​برلماني يطالب بمواجهة تجنيد تركيا لـ10 آلاف إرهابي للقتال في ليبيا

الدكتور عبدالرحيم علي

كتب- أحمد علي:

قال الدكتور عبدالرحيم علي، عضو مجلس النواب، إن ما بثته بعض الفضائيات العربية عن تجنيد تركيا لقرابة 10 آلاف من المرتزقة للقتال في العاصمة الليبية طرابلس، وصل منهم حتى الآن إلى ليبيا 7400 بينهم مجموعة غير سورية، دليل قاطع على استمرار السياسيات الإرهابية التي يقوم بها النظام التركي في داخل الأراضي الليبية.

وطالب علي في بيان أصدره اليوم، المجتمع الدولي بأسره بصفة عامة، ومن الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية بصفة خاصة، سرعة التدخل لوقف الممارسات الإرهابية للنظام التركي داخل الأراضي الليبية، وتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر لمواجهة إرهابيي ومرتزقة أردوغان.

عبدالرحيم علي الإرهاب ليبيا الأمم المتحدة تركيا

الخبر التالى:

​الإعلاميين تنعى المراسل التلفزيوني كرم عزيز

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 4782

    عدد المصابين

  • 1602

    عدد المتعافين

  • 337

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2992970

    عدد المصابين

  • 876043

    عدد المتعافين

  • 207518

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • الآن من11:30 م - 12:30 ص

    القمر آخر الدنيا

    على قناة النهار- عرض أول

الساعة التالية

  • الآن من12:05 ص - 1:05 ص

    الفتوة

    حصري على قناة الحياة- عرض أول

  • الآن من12:05 ص - 1:05 ص

    ولاد امبابة

    على قناة صدى البلد- عرض أول

الساعة السابقة