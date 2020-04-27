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رئيس جهاز أكتوبر الجديد يحدد موعد تسليم أول ألف شقة بقطاع (د) بالـ800 فدان

10:27 م الإثنين 27 أبريل 2020
رئيس جهاز أكتوبر الجديد يحدد موعد تسليم أول ألف شقة بقطاع (د) بالـ800 فدان

شقق الإسكان الاجتماعي - أرشيفية

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس عادل النجار رئيس مدينة 6 أكتوبر الجديدة، إنه خلال الأسبوعين المقبلين سيتم الإعلان عن تسليم أول 1000 وحدة في قطاع د بمنطقة الـ800 فدان والتي تضم 4 قطاعات بحوالي 40 ألف شقة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي.

وأضاف النجار لـ"مصراوي"، أنه يتم حاليًا استكمال المرافق من مياه وصرف وطرق وكهرباء وإنارة واتصالات وغاز طبيعي، لافتًا إلى أنّ القطاع يحتوي على 10 آلاف وحدة سكنية.

وأشار رئيس جهاز أكتوبر الجديدة، إلى أن تنفيذ الأعمال لم يتوقف في المشروع رغم الظروف التي تمر بها الدولة جراء فيروس كورونا، موضحًا أنه يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية للعمال.

وأوضح النجار، أنه بداية من العام المالي الجديد سيتم تنفيذ 30 ألف شقة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، بخلاف استكمال المراحل الحالية من 40 ألف وحدة ضمن نفس المشروع، جميعها بمساحة 90 مترًا مربع.

وقال النجار إنه سيتم تنفيذ 624 شقة بمساحة 75 مترًا ضمن الإسكان الاجتماعي، لحاجزي الإعلان العاشر للمشروع، والذي تقدم نحو 7% منهم بطلب الحصول على وحدات بالنموذج الأصغر 75 مترًا بدلًا من 90 مترًا.​

مدينة 6 أكتوبر الجديدة عادل النجار مشروع الإسكان الاجتماعي

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