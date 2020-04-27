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​​"اقتصادية البرلمان" تواصل مناقشة قانون الإيداع والقيد المركزي غدًا

10:25 م الإثنين 27 أبريل 2020
​​"اقتصادية البرلمان" تواصل مناقشة قانون الإيداع والقيد المركزي غدًا

النائب أحمد سمير

كتب- أحمد علي:

تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة أحمد سمير، 4 اجتماعات، غدًا الثلاثاء، حيث تستكمل خلال اجتماعها الأول والثاني، نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 92 لسنة 2000، في ضوء ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، على هذا المشروع، بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وتستعرض اللجنة خلال اجتماعها الثالث الواحدة ظهرًا، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/ 2021 الخاصة بكل من الهيئة العامة للرقابة المالية، ومعهد الخدمات المالية، والصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع.

وتستكمل اللجنة في اجتماعها الرابع الساعة الثانية ظهرًا، استمرار نظر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/ 2021 الخاصة بكل من الهيئة العامة للرقابة المالية، ومعهد الخدمات المالية، والصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع.​

أحمد سمير مجلس النواب مجلس الوزراء قانون الإيداع والقيد المركزي

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