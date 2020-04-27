حدث في 8 ساعات| تسجيل أكبر حصيلة إصابات بكورونا.. ومدبولي يتفقد مثلث ماسبيرو
كتب- محمد عاطف:
شهدت مصر، اليوم الاثنين، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها إعلان وزارة الصحة والسكان تسجيل أعلى معدل للإصابة بفيروس كورونا، حيث بلغ تسجيل 248 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، كما تفقد رئيس الوزراء أعمال تطوير منطقة " مثلث ماسبيرو"، وتسجيل أول وفاة لصحفي بفيروس "كورونا".
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:
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