الزراعة: الصادرات المصرية تغزو أسواق كل العالم رغم أزمة كورونا

كتب- أحمد مسعد :

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الاثنين، تقريرًا من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، حول موقف الصادرات الزراعية المصرية خلال أزمة فيروس "كورونا".

وقال القصير، إن التقرير جاء فيه أن المنتجات الزراعية المصرية تغزو حاليًا معظم دول العالم بما في ذلك الأسواق الأوروبية والأمريكية التي تضع مواصفات فنية قاسية على واردتها من السلع الغذائية.

وأضاف القصير، أن مصر لا تسمح بتصدير أي سلع غذائية غير جيدة أو لا تتوافر فيها المواصفات الفنية التي تضعها الدول المستوردة، حفاظًا على سمعة السلع المصرية في الأسواق العالمية، لافتًا إلى أن مفتشي الحجر الزراعي يتأكدون من جودة المنتجات الزراعية المصرية قبل تصديرها، خلال مراحل تجهيزها في محطات التعبئة والتغليف ثم في المطارات والموانئ.

ولفت إلى أن نظام تكويد المزارع الذي انتجهته مصر منذ فترة طويلة يمنع تمامًا أي تلاعب في جودة الصادرات الزراعية، وأن وزارة الزراعة تمتلك أحدث المعامل لمراقبة ومتابعة السلع وهي مازالت في الحقول والمزارع بالإضافة إلى معامل تحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية وأن الدولة حريصة على جودة الغذاء سواء للسوق المحلية أو للتصدير.

وزير الزراعة أكد أيضًا أنه في ظل أزمة فيروس كورونا التي تجتاح العالم، هناك طلبات متزايدة من معظم الدول على المنتجات المصرية، وفُتحت أمامها أسواق جديدة بسبب جودتها، وحلّت محل صادرات دول كثيرة تأثرت بالفيروس.

ومن ناحيته أكد الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، أن الشحنات التي تصدّرها مصر إلى أي دولة تكون من خلال شهادة زراعية صادرة من الحجر الزراعي مدوّن عليها اسم الدولة "بلد المنشأ"، وهي غير قابلة للتزوير، مكتوب بها بلد المنشأ "جمهورية مصر العربية"، والدولة المستقبلة للمنتج.

وأضاف العطار، أن منتجات مصر الزراعية ذات جودة عالية لا تحمل نسب تلوث من المبيدات أو شبهة الري بمياه الصرف، ومشهود لها عالميًا، حيث تصدر مصر أكثر من 5 ملايين طن منتجات زراعية لكل دول العالم سنويًا.

وأكد رئيس الحجر الزراعي أن الدول العالمية الكبرى تستورد منتجات زراعية من مصر، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وروسيا ونيوزيلندا وأستراليا وغيرها.

وبلغ إجمالي الصادرات منذ بداية العام نحو 2.2 مليون طن صادرات زراعية لدول العالم، إذ لم تتوقف مصر عن التصدير رغم أزمة كورونا.​