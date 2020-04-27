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الصحفيين: تعيين زوجة الصحفي ضحية "كورونا".. ومتابعة لأولاده المصابين

07:36 م الإثنين 27 أبريل 2020
الصحفيين: تعيين زوجة الصحفي ضحية "كورونا".. ومتابعة لأولاده المصابين

نقابة الصحفيين

كتب- مصطفى علي:

أعلنت نقابة الصحفيين، اليوم الاثنين، وفاة الزميل "محمود رياض" الصحفي بجريدة الخميس، بعد أسبوعين من إصابته بفيروس كورونا، ونقله إلى مستشفى العزل في العجوزة.

وينعى مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب ضياء رشوان وفاة الزميل، ويعلن تقديم كافة المساعدات المادية والمعنوية لأسرته، ويهيب مجلس النقابة جميع الزملاء الصحفيين والعاملين بالمجال الصحفى من موظفين وإداريين وعمال وجميع أطياف الشعب المصري، باتخاذ الحيطة وعدم التهاون في الإجراءات الاحترازية حفاظًا على سلامتهم.

وقال محمد شبانة، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إنه كان على تواصل مباشر ويومي مع الزميل الراحل حتى تم نقله إلى مستشفى العزل بالعجوزة، وتم سحب تليفونه ولكنه كان يطمئن عليه يوميًا، وأنه كان يتحسن في الاتصال الأخير بينهما، لكن الحالة تدهورت فجأة في الساعات الأخيرة.

وأضاف شبانة أن المجلس سيتخذ قرارًا بتعيين زوجة الزميل الصحفى الراحل بالجهاز الإداري في النقابة لإعانة الأسرة على الظروف المعيشية، ولمتابعة ابناءه خاصة وأن ثلاثة من أطفاله الأربعة لا يزالوا محجوزين بمستشفى العزل بعد أن انتقل إليهم الفيروس.

وأنهى سكرتير عام النقابة، أنه سيتم استثناء الزميل الراحل من المدة الكاملة للمعاش، لصرفه كاملًا لأسرته.​

نقابة الصحفيين محمود رياض جريدة الخميس فيروس كورونا

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