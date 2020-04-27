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​برلماني يشيد بتحويل "عين الصيرة" إلى مزار سياحي

06:45 م الإثنين 27 أبريل 2020
​برلماني يشيد بتحويل "عين الصيرة" إلى مزار سياحي

المهندس أمين مسعود

كتب- أحمد علي:

أشاد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب، بحرص الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على تفقد أعمال مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة والمناطق المحيطة، وبصحبته كل من وزراء السياحة والآثار والتنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومحافظ القاهرة ومسئولي الهيئة الهندسية، ومطالبته بتكثيف العمل في المشروع من أجل سرعة الانتهاء من كافة أعمال التطوير في أقرب وقت واستمرار العمل بكامل طاقته مع تطبيق الاجراءات الاحترازية لحماية العمال من فيروس كورونا.

وأعرب مسعود عن ثقته في قدرة الدكتور مدبولي ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير السياحة والآثار، ومحافظ القاهرة ومسئولي الهيئة الهندسية، على إحداث تغيير وتحديث شامل وكامل للمنطقة لتصبح مزارًا سياحيًا بعد أعمال التطوير غير المسبوقة التي تتم بها، مشيدًا بنجاح الحكومة في إزالة العشوائيات ذات الخطورة بالمنطقة، والتي أسهمت في توسعة الطريق ليكون 5 حارات على جانبيه وإخلاء الأسر في هذه العقارات التي تمت إزالتها، وتسكينها في منطقة الأسمرات.

كما أشاد مسعود برؤية وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حول مراحل التطوير بالمشروع الذي تصل مساحته الإجمالية لنحو 265 ألف متر مربع أي 63 فدانًا ووجود مطاعم وكافيتريات، وقسم شرطة، وشرطة السياحة والآثار إضافة إلى المسرح المفتوح والمتحف القومي للحضارة، وأماكن انتظار سيارات، إلى جانب إقامة عدد من الفنادق.

أمين مسعود مصطفى مدبولي مجلس الوزراء بحيرة عين الصيرة وزارة السياحة فيروس كورونا

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