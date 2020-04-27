زاهي حواس لـ"جمعة": كلامك تخاريف وخزعبلات يا "مستر علي"

كتب- محمد عاطف:

أصدر الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، بيانًا جديدًا يهاجم فيه الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية الأسبق، بعدما طالبه الأخير بالتواصل معه ومشاهدة التصريحات التي أدلى بها لإحدى القنوات كاملة، قبل إصدار الأحكام.

وقال حواس في بيانه الجديد: "إنني لم أصدر بياني السابق إلا بعدما شاهدت الحلقة من بدايتها لنهايتها، وهالني ما شاهدته فيها من خرافات لا علاقة لها بالعلم، بناها الشيخ جمعة من روايات وأقاويل، وهو ما نتعجب من صدوره من شيخ فاضل، وكان من الصعب علي أن أتصل به بعد ما شهدته من معلومات مغلوطة في الحلقة وتخاريف".

وأضاف حواس: "كان من باب أولى أن يحدثني الدكتور جمعة قبل أن يفتي فيما ليس به علم والادعاء بمعلومات بعيدة كل البعد عن علم الآثار، ويؤسفني القول إن ما قاله لا يطلق عليه سوى خزعبلات".

وأكمل حواس: "القول بأني محتكر العلم مردود عليه بأن عصر بناة الأهرامات هو تخصصي وأنا من ثلاثة علماء فقط على دراية بتلك الحقبة وتفاصيلها التاريخية، لذا فإن ردي عليه بالأدلة والبراهين التاريخية التي ذكرتها ولا نقاش فيها، لأنها مستندة على أدلة لغوية وأثرية".

واختتم حواس: "من أعجب ما قاله جمعة هو أني بعيد عن الساحة، وتصريحي محاولة للعودة للأضواء ويبدو أن (مستر علي) لا يطالع وسائل الإعلام المحلية والعالمية التي تتسابق إلى الانفراد بلقاءات معي حول اكتشافاتي الأثرية وإنجازاتي العلمية والوثائقيات التي أقدمها هي خير سفير لمصر في العالم، وأدعو (مستر علي) ليشاهد البرامج العالمية، التي أظهر بها بعد إلحاح من القائمين عليها".

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