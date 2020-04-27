أكثر الكلمات إنتشاراً

رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس انهيار النفط الأمريكي حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

الصحفيين: أول وفاة لصحفي بفيروس "كورونا".. وإجراءات تضامنية مع أسرته

05:29 م الإثنين 27 أبريل 2020
الصحفيين: أول وفاة لصحفي بفيروس "كورونا".. وإجراءات تضامنية مع أسرته

نقابة الصحفيين

كتب- مصطفى علي:

أكد محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، وفاة "محمود رياض" الصحفي بجريدة الخميس، متأثرًا بإصابته بفيروس "كورونا المستجد" قبل أسبوعين.

وقال كامل في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن مجلس النقابة سينعقد، ويحدد مجموعة من الإجراءت التضامنية مع أسرة الزميل المتوفى، مشيرًا إلى أنه الحالة الأولى وسط جموع الصحفيين.

من ناحيته، نعى جمال عبدالرحيم وكيل نقابة الصحفيين، وقال: "فقدت الصحافة المصرية اليوم الزميل العزيز محمود رياض الصحفي بجريدة الخميس متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا قبل أسبوعين.. رحم الله الزميل العزيز، وأسكنه فسيح جناته ولأسرته ولنا جميعًا الصبر والسلوان، وأنا لله وأنا إليه راجعون.. وبالشفاء العاجل لباقي أفراد أسرته إن شاء الله، رحم الله اول شهداء الصحافة المصرية بفيروس كورونا".

من ناحية أخرى، قال مصدر بوزارة الصحة، إن الصحفي توفى داخل مستشفى العجوزة، في الساعة 2 ظهر اليوم الاثنين.

نقابة الصحفيين محمود رياض فيروس كورونا مستشفى العجوزة وزارة الصحة إحنا أقوى من كورونا

الخبر التالى:

رئيس الوزراء يلتقي وزيرة التعاون الدولي لمتابعة جهود مواجهة أزمة "كورونا"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 4782

    عدد المصابين

  • 1602

    عدد المتعافين

  • 337

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2992970

    عدد المصابين

  • 876043

    عدد المتعافين

  • 207518

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • الآن من7:45 م - 8:45 م

    البرنس

    حصري على قناة dmc- عرض أول

  • الآن من7:45 م - 8:45 م

    ب١٠٠ وش

    حصري على قناة الحياة- عرض أول

  • الآن من7:30 م - 8:30 م

    شاهد عيان

    حصري على قناة النهار- اعادة

  • الآن من7:30 م - 8:30 م

    اللعبة

    حصري على قناة mbc مصر- عرض أول

الساعة التالية

  • الآن من8:00 م - 9:00 م

    ليالينا ٨٠

    حصري على قناة cbc- عرض أول

  • الآن من8:30 م - 9:30 م

    سكر زيادة

    حصري على قناة mbc مصر- عرض أول

  • الآن من8:30 م - 9:30 م

    جمع سالم

    حصري على قناة النهار- اعادة

الساعة السابقة