الصحفيين: أول وفاة لصحفي بفيروس "كورونا".. وإجراءات تضامنية مع أسرته

كتب- مصطفى علي:

أكد محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، وفاة "محمود رياض" الصحفي بجريدة الخميس، متأثرًا بإصابته بفيروس "كورونا المستجد" قبل أسبوعين.

وقال كامل في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن مجلس النقابة سينعقد، ويحدد مجموعة من الإجراءت التضامنية مع أسرة الزميل المتوفى، مشيرًا إلى أنه الحالة الأولى وسط جموع الصحفيين.

من ناحيته، نعى جمال عبدالرحيم وكيل نقابة الصحفيين، وقال: "فقدت الصحافة المصرية اليوم الزميل العزيز محمود رياض الصحفي بجريدة الخميس متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا قبل أسبوعين.. رحم الله الزميل العزيز، وأسكنه فسيح جناته ولأسرته ولنا جميعًا الصبر والسلوان، وأنا لله وأنا إليه راجعون.. وبالشفاء العاجل لباقي أفراد أسرته إن شاء الله، رحم الله اول شهداء الصحافة المصرية بفيروس كورونا".

من ناحية أخرى، قال مصدر بوزارة الصحة، إن الصحفي توفى داخل مستشفى العجوزة، في الساعة 2 ظهر اليوم الاثنين.