علي جمعة ردا على انتقاد حواس: "سقطة منك.. تحياتي مستر زاهي" - بيان

كتب - محمود مصطفى:

أصدر الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، بيانا للرد على الدكتور زاهي حواس، بعد أن انتقده الأخير لحديثه عن أن وجه أبو الهول هو وجه النبي إدريس عليه السلام.

وقال جمعة في بيانه: "اطلعت على البيان الصادر من الدكتور زاهي حواس الصديق القديم الذي لم يُعَنّي نفسه بالاتصال ولم يُعَنّي نفسه بالاطلاع على البرنامج، واعتمد على ما تناقلته وسائل الإعلام، ثم أراد الظهور بعد غيابه عن الساحة مدة طويلة لم نستمع فيها إلى صوته ولم نرَ محياه على ما قد كان عودنا- عفاه الله عنه".

وتابع:" لو أن الدكتور زاهي حواس اطلع على البرنامج لعلِم أننا قد فرقنا بين الروايات العلمية الشعبية، ولعلِم كذلك أنه برنامج يبيّن مدى انتماء المصريين لبلادهم ومدى حبهم لها، كما أنه يبين موقع مصر التاريخي الذي قد لا يلتفت إليه كثير من الناس، ولكنه لم يلتفت لكل هذا، وأراد أن يلقي علينا محاضرة في الآثار، وهو أمر لم نقاربه، بل لا نريده في برنامجنا".

وأضاف: "هذه السقطة التي سقطها الدكتور حواس ترك فيها أول خطوات النقاش الجاد، ولذلك أردنا أن ننبهه بأن يستمع إلى البرنامج أولا وأن يرى كيف أننا من أول لحظة ونحن نفرق بين الروايات العلمية، والتي تركنا له الجانب الحسي منها، وبين الروايات الشعبية التي سبَّ أصحابها بكلمات غير لائقة مدعيا أنه وحده مصدر المعرفة".

وأردف: "نأمل من الإعلام الوطني أن يراعي الأغراض والأهداف وراء البرنامج من جهة ووراء من أثار هذه الزوبعة في محطة الـBBC وغيرها ممن لبسوا الحق بالباطل وممن خلط الصحيح بالباطل لأننا في زمن نحتاج فيه إلى الوعي".

واختتم بيانه: "تحياتي للدكتور زاهي حواس، ليس الكلام في روايات شعبية من الفتوى في شيء، أحببت أن أخبرك بما لا تعلم من أن الفتوى بيان للحكم الشرعي، وليست تحليلا لأخبار الرحالة العرب، تحياتي مستر زاهي".

كان الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، طالب الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، بترك الحديث عن الآثار، والتحدث في أمور الدين فقط، بعد أن قال في برنامجه الرمضاني إن وجه أبوالهول هو وجه النبي إدريس عليه السلام.