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الأوقاف تشكل لجنة عاجلة لإزالة التعديات على أراضي الوقف

03:04 م الإثنين 27 أبريل 2020
الأوقاف تشكل لجنة عاجلة لإزالة التعديات على أراضي الوقف

وزارة الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

قررت وزارة الأوقاف، تشكيل لجنة عاجلة برئاسة المهندس سيد محروس رئيس هيئة الأوقاف، لإزالة التعديات على أراضي الوقف.

وقال المهندس سيد محروس رئيس هيئة الأوقاف، إن اللجنة بدأت عملها على الفور منذ صدور قرار الدكتور محمد مختار جمعة، وتم رفع درجات الاستعداد بمناطق الوقف بجميع أنحاء الجمهورية، خاصة في ظل حظر حركة المواطنين.

وأضاف محروس في تصريحات لمصراوي، أن اللجنة تواصل عملها بصفة دورية ومستمرة، مشيراً إلى أن التعديات التي تم رصدها حتى الآن لا تذكر.

وأشار رئيس هيئة الأوقاف، إلى أن الدكتور محمد مختار جمعة أصدر تعليمات مشددة للجنة بضرورة إزالة أي تعديات يتم رصدها على أراضي الوقف، وتحرير محاضر على الفور ضد المعتدين.

وزارة الأوقاف المهندس سيد محروس إزالة التعديات

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