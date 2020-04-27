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القوات المسلحة: توزيع الماسكات الطبية على المواطنين مجاناً بـ4 محافظات

02:51 م الإثنين 27 أبريل 2020
القوات المسلحة: توزيع الماسكات الطبية على المواطنين مجاناً بـ4 محافظات

القوات المسلحة توزع كمامات طبية

كتب- محمد سامي:

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها إلى هيئة الإمداد والتموين بتوسيع نطاق توزيع الماسكات الطبية الواقية على المواطنين مجاناً بعدد من محافظات الجمهورية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتكثيف جهود القوات المسلحة للحد من إنتشار فيروس كورونا.

وأوضح بيان صادر عن القوات المسلحة أنها وزعت الماسكات الطبية في محطة سكك حديد الجيزة على المواطنين القادمين والمتجهين من وإلى الصعيد، وحثتهم على البعد عن التزاحم واتخاذ كافة إجراءات الوقاية والحماية الفردية.

كما انتشرت عناصر القوات المسلحة بمحافظة السويس، ووزعت الماسكات الطبية على المواطنين المترددين على مواقف النقل الجماعى ومكاتب البريد، وفي الإسماعيلية تم توزيع الماسكات الطبية بمحطة قطارات الإسماعيلية وموقف النقل الجماعي وأنفاق قناة السويس ومعدية نمرة (6) للقادم والمتجه من وإلى سيناء، وفي محافظة بني سويف تم التوزيع على المواطنين المترددين على محطة قطارات بني سويف وموقف النقل الجماعي بالمحافظة.

وحرصت القوات المسلحة على توزيع الماسكات الطبية على أعداد كبيرة من المواطنين بالأماكن التي يتردد عليها أعداد كبيرة، وعبر العديد من المواطنين عن سعادتهم وامتنانهم لما تقوم به القوات المسلحة من جهود لمجابهة إنتشار فيروس "كورونا".

يأتى ذلك في إطار جهود القوات المسلحة لتوفير الماسكات الطبية لكافة المواطنين بمختلف المحافظات بما يكفل المحافظة على صحة المواطن المصري ضد خطر انتشار فيروس كورونا.

القوات المسلحة توزيع الماسكات الطبية هيئة الإمداد والتموين فيروس كورونا إحنا أقوى من كورونا

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