تفوق على زعماء أوروبا.. برلماني يشيد بحكمة السيسي في إدارة أزمة كورونا

كتب- أحمد علي:

أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح، عضو اللجنة التشريعية، على الحكمة البالغة التي يتحلى بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إدارة ملف كورونا، مشيدًا بالتنسيق والتناغم الذي يتم بين المسئولين في الحكومة وجميع أجهزة الدولة المعنية، بالتصدي لمواجهة وباء كورونا.

وأضاف "مشهور"، في بيان اليوم الاثنين، أن أزمة تفشي فيروس كورونا القاتل حول العالم، أبرزت جهود الرئيس السيسي، حيث تفوق على زعماء أوروبا، فمعدلات الإصابة والشفاء في مصر أفضل بكثير من الدول الأخرى، وذلك بسبب ما قامت به مصر تحت قيادته من إجراءات تهم صحة الإنسان لمواجهة فيروس كورونا، باعتبار أن الصحة هي حجر الزاوية لأي تنمية، وهو ما تدركه القيادة السياسية وتتعامل معه بدقة شديدة.

وأشار إلى أن خير دليل على نجاح مصر في معركتها ضد كورونا هو إشادة ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر بجهود الرئيس والحكومة المصرية بشأن إدارة أزمة "كورونا" العالمية، وهو ما يعد بمثابة شهادة دولية لمصر في التصدى للفيروس.