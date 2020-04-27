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محافظ القاهرة يوجه بإصلاح كسر ماسورة مياه قطر 1000 مللي بشارع روض الفرج

01:03 م الإثنين 27 أبريل 2020
محافظ القاهرة يوجه بإصلاح كسر ماسورة مياه قطر 1000 مللي بشارع روض الفرج

إصلاح كسر ماسورة مياه

كتب- محمد نصار:

وجه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بسرعة إصلاح كسر ماسورة مياه الشرب قطر 1000 مللي والذي وقع بشارع روض الفرج أمام محطة المترو وهي الماسورة التي تغذي احتياجات حيي الساحل وروض الفرج من المياه، مع سحب المياه الموجودة بالشوارع الرئيسية ومتفرعاتها حتى لا يتم التأثير على حركة المرور.

كما أصدر المحافظ، تعليماته بسرعة الدفع بسيارات مياه الشرب المتنقلة لتدبير احتياجات المواطنين من المياه لحين الانتهاء من إصلاح الماسورة.

كانت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، تلقت صباح اليوم بلاغًا يفيد بكسر الماسورة، وعلى الفور انتقل رئيسا الحيين ورئيس شركة المياه لموقع الكسر مصطحبين 12 شفاطًا لشفط المياه الموجودة بالشوارع، كما تم غلق المياه، وجاري إصلاح الماسورة في أقرب وقت.

إصلاح كسر ماسورة مياه شارع روض الفرج محافظ القاهرة خالد عبدالعال

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