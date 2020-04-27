رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير ميدان التحرير

كتب- محمد غايات :

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، أعمال تطوير ميدان التحرير؛ كما سيقوم بتفقد أعمال تطوير مثلث ماسبيرو.

يأتي ذلك ضمن جولات رئيس الوزراء لتفقد مواقع العمل للمشروعات القومية وللاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية على العاملين بالمواقع.