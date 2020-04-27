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رئيس جهاز دمياط الجديدة: إزالة فورية لمخالفة بناء بالحي الرابع

11:00 ص الإثنين 27 أبريل 2020
رئيس جهاز دمياط الجديدة: إزالة فورية لمخالفة بناء بالحي الرابع

إزالة فورية لمخالفة بناء بالحي الرابع

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، إنه تم تنفيذ إزالة فورية لمخالفة بناء وحدة سكنية بالمخالفة للاشتراطات وبدون ترخيص بالمجاورة 3 بالحي الرابع بمدينة دمياط الجديدة، مضيفاً أنه تم تنفيذ الإزالة بالتنسيق بين إدارتي التنمية والأمن بالجهاز وبالتعاون مع شرطة التعمير بالمدينة.

وأضاف رجب، في بيان اليوم، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال مرتكب المخالفة، مشيراً إلى أنه تم التأكيد علي الإدارات المعنية بجهاز المدينة بتشديد الحملات والمرور الدورى والمكثف على مدار الساعة بمدينة دمياط الجديدة، لرصد أي مخالفات وإزالتها على الفور، ومنع استغلال الظروف الاستثنائية لتداعيات فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين وتحويلهم إلى النيابة العسكرية.

وأكد رئيس جهاز دمياط الجديدة، أنه لا تهاون في التعامل مع المخالفات بالمدينة، وذلك حرصاً من جهاز مدينة دمياط الجديدة على تنفيذ توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتصدى والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وتحويلها للنيابة العسكرية، وردع المخالفين الذين يحاولون استغلال الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بشأن مواجهة فيروس كورونا المستجد.

ازالة المخالفات مخالفات البناء الحي الرابع جهاز دمياط الجديدة

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