أكثر الكلمات إنتشاراً

رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس انهيار النفط الأمريكي حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 7 أيام: ارتدوا الملابس الصيفية في هذا التوقيت

10:23 ص الإثنين 27 أبريل 2020
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 7 أيام: ارتدوا الملابس الصيفية في هذا التوقيت

الطقس

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد استقرارا في الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء، حيث تتواجد الشبورة المائية في

الصباح الباكر، لكنها ستكون خفيفة وغير مؤثرة على الطريق، بجانب وجودة موجة حرارة جديدة حيث ترتفع درجات الحرارة خلال الـ48 ساعة المقبلة لتسجل على القاهرة 32 وحتى 33 درجة.

وأشار إلى أن الأسبوع المقبل ستبدأ درجات الحرارة الصغرى في الارتفاع ويمكن ارتداء الملابس الصيفية بشكل رسمي، لافتًا إلى أن درجات الحرارة لن تتراجع بعد ذلك بشكل ملحوظ.

وأضاف شاهين لمصراوي اليوم الاثنين، أن درجات الحرارة على مناطق ومحافظات الصعيد تتراوح بين 38 وحتى 42 درجة، لافتًا إلى أن بداية من يوم الأربعاء ستتراجع درجات الحرارة مرة أخرى لتسجل على القاهرة 28 درجة، والصعيد 35 درجة.

وتابع: "انكسار الموجه الحارة سيكون على أغلب الأنحاء بداية من يوم الأربعاء والخميس والجمعة، لتبدأ درجات الحرارة في الارتفاع مرة أخرى بداية من يوم السبت لتسجل على القاهرة 35 درجة".

واوضح أن حالة الجو محيرة نسبيا خلال الأسبوع الجاري، ولابد من اتخاذ الحذر من تغيير الملابس، خاصة خلال الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح الباكر، حيث تنخفض درجات الحرارة الصغرى بشكل كبير، كما تتواجد نسمات من الهواء تسبب الاحساس بالبرودة.

الطقس درجات الحرارة هيئة الارصاد الجوية التقلبات الجوية

الخبر التالى:

"الري" تستعد لموسم أقصى الاحتياجات برفع درجة التأهب والاستعداد بكل قطاعات

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 4534

    عدد المصابين

  • 1176

    عدد المتعافين

  • 317

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2888240

    عدد المصابين

  • 823623

    عدد المتعافين

  • 201083

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تفاصيل طقس الـ7 أيام القادمة.. والأرصاد: ارتدوا الصيفي في هذا التوقيت