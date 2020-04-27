الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 7 أيام: ارتدوا الملابس الصيفية في هذا التوقيت

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد استقرارا في الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء، حيث تتواجد الشبورة المائية في

الصباح الباكر، لكنها ستكون خفيفة وغير مؤثرة على الطريق، بجانب وجودة موجة حرارة جديدة حيث ترتفع درجات الحرارة خلال الـ48 ساعة المقبلة لتسجل على القاهرة 32 وحتى 33 درجة.

وأشار إلى أن الأسبوع المقبل ستبدأ درجات الحرارة الصغرى في الارتفاع ويمكن ارتداء الملابس الصيفية بشكل رسمي، لافتًا إلى أن درجات الحرارة لن تتراجع بعد ذلك بشكل ملحوظ.

وأضاف شاهين لمصراوي اليوم الاثنين، أن درجات الحرارة على مناطق ومحافظات الصعيد تتراوح بين 38 وحتى 42 درجة، لافتًا إلى أن بداية من يوم الأربعاء ستتراجع درجات الحرارة مرة أخرى لتسجل على القاهرة 28 درجة، والصعيد 35 درجة.

وتابع: "انكسار الموجه الحارة سيكون على أغلب الأنحاء بداية من يوم الأربعاء والخميس والجمعة، لتبدأ درجات الحرارة في الارتفاع مرة أخرى بداية من يوم السبت لتسجل على القاهرة 35 درجة".

واوضح أن حالة الجو محيرة نسبيا خلال الأسبوع الجاري، ولابد من اتخاذ الحذر من تغيير الملابس، خاصة خلال الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح الباكر، حيث تنخفض درجات الحرارة الصغرى بشكل كبير، كما تتواجد نسمات من الهواء تسبب الاحساس بالبرودة.