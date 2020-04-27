بعد أمين المخازن.. وفاة ممرض بمستشفى النجيلة متأثرًا بإصابته بكورونا
كتب - أحمد جمعة:
أعلن الدكتور محمد علام، نائب مدير مستشفى النجيلة بمطروح، وفاة الممرض السيد المحسناوي، فجر اليوم الاثنين، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، أثناء تأدية عمله.
وقال علام عبر حسابه على فيسبوك اليوم: "منذ أيام كنا نعالج المرض وانتصرنا في مئات الحالات، الآن ينتصر المرض علينا للمره الثانية".
وهذه هي حالة الوفاة الثانية بين العاملين بمستشفى النجيلة، بعد وفاة أمين المخازن ناجي الجراري، السبت الماضي.
وأضاف علام: "الفراق صعب والوجع لا يحتمل ادعولنا ربنا يصبرنا.. لا تستهينوا فالمرض حق والموت حق والفراق صعب".
وقال مصدر بالمستشفى لمصراوي، ان الممرض توفي فجر اليوم بعد معاناته من الإصابة بالفيروس خلال الأيام الماضية، ويجري تجهيز الجثمان لتغسيله، وتولى الأمر أحد الممرضين بالمستشفى.
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