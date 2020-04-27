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كورونا في 24 ساعة| عودة تدريجية للحياة في مصر وتسجيل 215 إصابة جديدة وتفاصيل عودة السياحة الداخلية

07:00 ص الإثنين 27 أبريل 2020
كورونا في 24 ساعة| عودة تدريجية للحياة في مصر وتسجيل 215 إصابة جديدة وتفاصيل عودة السياحة الداخلية

كورونا في 24 ساعة

طالب المسستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء بعدم الحديث عن فتح المقاهي في هذا التوقيت حتى دراسة وضعها وغيرها من الأمكان مثل "الجيم"، في ظل اتجاه الدولة لعودة تدريجية للحياة الطبيعية بتطبيق مجموعة من الإجراءات الاحترازية، وسجلت مصر 215 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 حالات وفاة.
ويستعرض "مصراوي"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

متحدث "الوزراء": عودة تدريجية للحياة الطبيعية في مصر الفترة القادمة

الصحة: تسجيل 215 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 حالات وفاة

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