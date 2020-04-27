كورونا في 24 ساعة| عودة تدريجية للحياة في مصر وتسجيل 215 إصابة جديدة وتفاصيل عودة السياحة الداخلية

طالب المسستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء بعدم الحديث عن فتح المقاهي في هذا التوقيت حتى دراسة وضعها وغيرها من الأمكان مثل "الجيم"، في ظل اتجاه الدولة لعودة تدريجية للحياة الطبيعية بتطبيق مجموعة من الإجراءات الاحترازية، وسجلت مصر 215 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 حالات وفاة.

ويستعرض "مصراوي"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

متحدث "الوزراء": عودة تدريجية للحياة الطبيعية في مصر الفترة القادمة

الصحة: تسجيل 215 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 حالات وفاة

الكنيسة الأرثوذكسية: إصابة كاهنين في محافظتين بفيروس كورونا

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مصراوي في غرفة الدعم النفسي.. مكالمة تخفف قلق "كورونا" (معايشة)

"صيام وكورونا".. شاهد حركة المواطنين قبل إفطار ثالث أيام رمضان (صور)

هل ينتهي كورونا في الصيف الحار؟.. الصحة العالمية تعلق مجددًا

كورونا حول العالم: 2.9 مليون إصابة وحالات التعافي تقترب من 840 ألفا

الحكومة: نتوقع سيناريوهين للسيطرة على أزمة "كورونا" في مصر

سويسرا.. بدء عودة بعض الأعمال مع رفع بطيء للقيود

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انتهاء حظر التجول الواسع في تركيا بعد أربعة أيام من فرضه

إيطاليا تكشف عن خطتها لإعادة فتح البلاد بعد أسابيع من الإغلاق

بعد تعافيه.. متى التقط جونسون عدوى كورونا وما حدث بعد ذلك؟ (تسلسل زمني)

حاكم نيويورك: 15 مايو يمكن أن يشهد أول تخفيف محتمل للإغلاق

وزير الدفاع الروسي: لا يجب أن يؤثر كورونا على الأنشطة اليومية للجيش

حصيلة وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز الـ55 ألف حالة

بعد 50 مؤتمرًا.. لماذا قرر ترامب الصمت والتراجع عن الإحاطة اليومية بأزمة كورونا؟