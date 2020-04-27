"اتحاد الغرف": شرط واحد لإعادة تشغيل السياحة الداخلية



كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور حسام هزاع، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، تفاصيل دراسة مقترحة لتشغيل السياحة الداخلية بنسبة 25%، للعمل على تعويض خسائر القطاع في ظل الأزمة الراهنة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

وقال هزاع لـ"مصراوي"، إن هذه الدراسة تجرى بالتنسيق مع عدة جهات أخرى، وبموافقة رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارتي السياحة والصحة، وغرفتي المنشآت الفندقية والسياحية وباقي الغرف الأخرى لتشغيل القطاع بنسبة 25%.

وأوضح أن تشغيل القطاع السياحي مرهون بالحصول على شهادة دولية معتمدة من شركة دولية تشهد بأن الفنادق والمنشآت السياحية أجرت عمليات التطهير والتعقيم الصحي الكافي لاستقبال النزلاء -سياح- وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

وتابع: "خطة الحصول على شهادة التشغيل السياحي الآمن، تتضمن إصدار شهادة اعتماد المنشآت الراغبة في العمل، بإجراء مراجعة شاملة، للتأكد من تطبيق كافة التدابير والإجراءات الوقائية المقررة من خلال شركات متخصصة مسؤولة عن سلامة شهادة الاعتماد وتمنح المنشأة المعتمدة علامة سياحية دعائية تسمى (منتجع صحي آمن) قابلة للتوثيق في مصر والخارج تهدف للترويج للسياحة المصرية حال فتح الأسواق السياحية الخارجية".

وأشار عضو اتحاد الغرف السياحية، إلى أن آلية التنفيذ لم تدخل حيز التنفيذ بعد، وكلها مناقشات ومقترحات تدرس، على غرار الفنادق بالسعودية، وشهادة دولية للطعام وغيرها من الأمور الأخرى.