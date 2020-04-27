"التنبؤ بالفيضان" يكشف حقيقة هطول أمطار غزيرة على مصر (صور)

كتب- أحمد مسعد:

أعلن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري، اليوم الاثنين، مؤشر حالة الأمطار على دول منابع حوض النيل.



وأشارت نتائج ومؤشرات النماذج الرياضية إلى أنه من المتوقع أن تشهد الهضبة الإثيوبية أمطارًا خفيفة إلى متوسطة تترواح بين 5 إلى 15 مللي، بينما يتوقع هطول الأمطار على منطقة المستنقعات بأمطار خفيفة إلي غزيرة بين 3 إلى 30 مللي، والبحيرات الاستوائية بأمطار خفيفة إلى غزيرة بين 5 إلى 25 مللي.

وقالت وزارة الموارد المائية والري، إن النماذج الرياضية تؤكد عدم هطول أمطار على مصر، على غير ما يشاع الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.