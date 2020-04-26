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في رحلة استثنائية.. عودة 234 مصريًا عالقًا من تايلاند وماليزيا إلى مطار مرسى علم

10:56 م الأحد 26 أبريل 2020
في رحلة استثنائية.. عودة 234 مصريًا عالقًا من تايلاند وماليزيا إلى مطار مرسى علم

عودة 234 مصريًا عالقًا لمطار مرسى علم

كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الأحد، رحلة استثنائية لشركة "مصر للطيران" قادمة من كوالالمبور وبانكوك لعودة المصريين العالقين في كل من تايلاند وماليزيا، في ظل قرارات الحكومة بتعليق حركة الطيران إلى كافة المطارات المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقالت مصادر بوزارة الطيران المدني، إن شركة مصر للطيران سيّرت اليوم الأحد طائرة، أقلعت من مطار القاهرة الدولي متوجهة إلى عاصمة تايلاند، لنقل مصريين عالقين هناك، وعادت الطائرة وأقلعت مرة أخرى متوجهة إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور، لنقل عدد آخر من المصريين العالقين على متن الرحلة وعادت بعدها إلى مطار مرسى علم، وعلى متنها 234 مصريًا عالقًا بالدولتين للخضوع لفترة الحجر الصحي لمدة 14 يومًا.

وأعلنت سلطة الطيران المدني، توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء للقادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

عودة المصريين مطار مرسى علم مصر للطيران فيروس كورونا

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