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وصول طائرة المصريين العالقين بألمانيا لمطار مرسى علم

10:12 م الأحد 26 أبريل 2020
وصول طائرة المصريين العالقين بألمانيا لمطار مرسى علم

مطار مرسى علم الدولي

كتب- محمد عبيد:

وصل إلى مطار مرسى علم الدولي مساء اليوم الأحد، رحلة استثنائية لشركة "إيركايرو" التابعة لوزارة الطيران المدني، قادمة من مدينة فرانكفورت على متنها 141 مصريًا قادمًا من ألمانيا، عقب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر بالطيران المدني، إن الرحلة وصلت إلى مرسى علم، حيث تم تخصيص حجر صحي هناك بأحد الفنادق لعزل المصريين العائدين لمدة 14 يومًا، تنفيذًا لقرار وزارة الصحة المصرية حيال جميع الركاب المصريين العالقين بدول الخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الطيران المدني، تسيير نحو 22 رحلة طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج حتى مايو المقبل، بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.

مطار مرسى علم الدولي ألمانيا وزارة الطيران المدني شركة إيركايرو

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