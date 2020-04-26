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طلب إحاطة لرئيس الوزراء بسبب تطبيقي "تيك توك" و"لايكي"

10:03 م الأحد 26 أبريل 2020
طلب إحاطة لرئيس الوزراء بسبب تطبيقي "تيك توك" و"لايكي"

تيك توك

كتب- أحمد علي:

تقدمت شادية خضير الجمل، عضو مجلس النواب، عضو البرلمان العربي، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، بشأن سوء استغلال تطبيقات الهواتف الذكية مثل "تيك توك" و"لايكي" واستخدامهم في أعمال منافية لقيم المجتمع المصري.

وقالت الجمل في بيان لها اليوم الأحد، إن البعض يستغل الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها مصر، لنشر ثقافات مُبتذلة للدولة المصرية، وهدم قوام المجتمع المصري ككل، من خلال حث الفتيات المراهقات على الظهور في "لايفات" من خلال التطبيقين، لتكوين صداقات وعلاقات اجتماعية لجني أرباح بالدولارات، مُؤكدة أن المُعادين لاستقرار الدولة المصرية يعتمدون بشكل كبير على الوسائل التكنولوجية والتطبيقات المُتاحة لبث سمومهم في الداخل من الخارج.

وطالبت الجمل، الحكومة ببحث كافة السبل والوسائل المتاحة لحظر تطبيقي "تيك توك" و"لايكي" من أجل الحفاظ على المجتمع المصري.

لايكي تيك توك طلب إحاطة شادية خضير الجمل

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