القومي للمرأة يشارك في مبادرة "تحدي الخير" من جمعية رسالة
كتبت- نور العمروسي:
أعلن المجلس القومي للمرأة بفرعيه في محافظتي القاهرة والجيزة، التعاون مع جمعية "رسالة" في توزيع المرحلة الأولى من المساعدات المادية والعينية للسيدات المعيلات والأرامل والمطلقات وذوي الإعاقة والمسنات بالمحافظتين، في إطار مبادرة "تحدي الخير" التي أطلقتها الجمعية، في عدد من المناطق منها الشرابية والزيتون والعباسية وبولاق وبشتيل وأوسيم والوراق.
وعبرت السفيرة سناء عطاالله، مقررة المجلس بمحافظة القاهرة عن سعادتها بدور المجتمع المدني، وتعاونه مع مؤسسات الدولة للوقوف بجانب المرأة المصرية، والأسر الأكثر احتياجًا التي ليس لها أي مصدر دخل، كما ثمنّت دور جمعية رسالة في مبادرتها تحدي الخير التي ساهم فيها كثير من شرائح الشعب المصري.
وناشدت عطاالله، المصريين القادرين بتبني مثل هذه المبادرات والحملات، من خلال التبرع لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا.
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