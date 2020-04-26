"تراويح في زمن كورونا".. أسرة مصرية تقيم الليل أعلى سطح المنزل (صور)
09:44 م الأحد 26 أبريل 2020
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عرض 24 صورة
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عرض 24 صورة
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تصوير- مصطفى الشيمي:
رصدت عدسة "مصراوي" صورًا لأحد الأسر، الذين قرروا صلاة تراويح ثالث أيام شهر رمضان، أعلى سطح منزلهم.
ويأتي رمضان هذا العام في ظل أزمة "كورونا" التي تعصف بأغلب دول العالم، وفي ظل قرارات الحكومة المصرية بإغلاق المساجد والكنائس، للحد من انتشار الفيروس.
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