غدًا.. 3 رحلات استثنائية لإعادة مصريين عالقين من الصين وأوكرانيا

كتب- محمد عبيد:

تسيّر شركة مصر للطيران و"إيركايرو" إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني، غدًا الاثنين، 3 رحلات استثنائية، إلى جوانزو بالصين وكييف بأوكرانيا، لعودة المصريين العالقين، في ظل تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

تعود رحلتين استثنائيتين تابعتين لـ"إيركايرو"، إلى مطار مرسى علم الدولي مساء غد الاثنين من كييف، بينما تصل رحلة مصر للطيران من جوانزو الأربعاء المقبل، على متنهم المصريين العالقين هناك، حيث تم تخصيص عزل للمصريين القادمين من هناك لمدة 14 يومًا وفق توصيات وزارة الصحة، للتأكد من خلوهم من عدوى الإصابة بفيروس كورونا.

وتسيّر وزارة الطيران المدني، نحو 22 رحلة طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج حتى مايو المقبل، بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.