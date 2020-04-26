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أول تعليق برلماني بشأن قرض صندوق النقد الجديد

07:55 م الأحد 26 أبريل 2020
أول تعليق برلماني بشأن قرض صندوق النقد الجديد

النائب عمرو غلاب

كتب- أحمد علي:

قال النائب عمرو غلاب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب وأمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، إن تفاوض الحكومة مع صندوق النقد الدولي للحصول على دعم مالي، خطوة في الاتجاه الصحيح في ظل توقعات بتراجع التدفقات الدولارية.

وأوضح غلاب، أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتزام مصر بتحقيق تقدم اقتصادي ملموس سواء على مستوى السياسات المالية أو النقدية، يدعم نجاح الحكومة في التفاوض للحصول على دعم جديد من صندوق النقد الدولي.

وأوضح غلاب، أن الاحتياطي من النقد الأجنبي خسر 5.4 مليار دولار الشهر الماضي، وهو ما يعكس التأثيرات السلبية لـ"كورونا" على نقص التدفقات الدولارية من مصادر النقد الأجنبي المختلفة، في مواجهة الاحتياجات المتواصلة من الدولار، وتزايد الإنفاق في مواجهة كورونا، ورغم ذلك فإن الاحتياطي النقدي لا يزال في موقف قوي بقيمة 40 مليار دولار تكفي واردات 8 أشهر، ولكن الأزمة قد تطول وهو ما يستدعي التدخل.

ولفت عضو اللجنة الاقتصادية إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي نفذته مصر على مدار الثلاث سنوات الماضية، دعم موقف مصر الاقتصادي في مواجهة أزمة كورونا والاحتياجات المالية الإضافية.

قرض صندوق النقد عمرو غلاب

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