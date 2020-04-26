"صيام وكورونا".. شاهد حركة المواطنين قبل إفطار ثالث أيام رمضان (صور)
06:13 م الأحد 26 أبريل 2020
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تصوير- أحمد جمعة:
رصدت عدسة "مصراوي" جانبًا من الحياة اليومية للمواطنين في ثالث أيام شهر رمضان الكريم، اليوم الأحد، في حي السيدة زينب بالقاهرة.
ويأتي رمضان هذا العام، في ظل أزمة فيروس كورونا، التي تجتاح العالم، وتوقع يوميًا آلاف المصابين، بالإضافة ضحاياه.
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