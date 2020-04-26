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هل ينتهي كورونا في الصيف الحار؟.. الصحة العالمية تعلق مجددًا

05:21 م الأحد 26 أبريل 2020
هل ينتهي كورونا في الصيف الحار؟.. الصحة العالمية تعلق مجددًا

فيروس كورونا

كتب - أحمد جمعة:

جددت منظمة الصحة العالمية تأكيدها أن فيروس كورونا المستجد يمكن أن يعيش في المناخ الحار والرطب على حد سواء.

وقالت المنظمة، في منشور توعوي نشرته عبر حسابها على "تويتر" اليوم الأحد، إن فيروس كورونا انتشر بالفعل في بلدان ذات مناخ حار وأخرى ذات مناخ بارد وجاف.

وأضافت: "يجب اتباع الاحتياطات حيث تعيش ومهما كان المناخ، وواظب على غسل اليدين وتغطية الفم والأنف عند السعال والعطس بمنديل أو ثني المرفق، وتخلص من المنديل في سلة المهملات، واغسل يديك بعد ذلك على الفور".

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فيروس كورونا منظمة الصحة العالمية تويتر غسل اليدين

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