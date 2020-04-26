خطوة استباقية.. مدبولي يتحدث عن طلب الحكومة بدعم مالي من صندوق النقد

كتب- محمد نصار:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، طلب الحكومة المصرية تمويل برنامج إصلاح اقتصادي جديد للحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال الفترة السابقة.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد: "كنا واعيين بوجود طريق طويل في الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد منها الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات".

وتابع رئيس الوزراء: "كنا محتاجين نستمر في برنامج إصلاحات هيكلية، وكنا بدأنا التحدث على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي لدعم برامج الإصلاحات الهيكلية وتقدمنا بمناقشات مع الصندوق لبرنامج جديد ينصب على الدعم الفني وليس الدعم المالي".

وأوضح: "لكن نظرًا للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم دعانا كإجراء للاحتفاظ بالمكتسبات التي تحققت على الأرض واتخاذ إجراءات احترازية، إلى اتخاذ هذه الخطوة، ولا أحد يمكنه الجزم متى تنتهي هذه الأزمة الكبيرة".

وأكد رئيس الوزراء: "حبينا نضع بعض الخطوات الاستباقية حال استمرت هذه الأزمة بتداعياتها الكبيرة وتأثيره على الاقتصاد المصري وهو ما دعانا إلى تطوير النقاش مع صندوق النقد الدولي لكي يشمل مقترح البرنامج الجديد جانب مالي يجانب الدعم الفني".​