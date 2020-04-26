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المتضررون بالآلاف.. برلماني منتقدًا رفع "الأوقاف" القيمة الإيجارية للفدان

03:10 م الأحد 26 أبريل 2020
المتضررون بالآلاف.. برلماني منتقدًا رفع "الأوقاف" القيمة الإيجارية للفدان

مجلس النواب

كتب - أحمد علي:

تقدم النائب راشد أبو العيون، عضو مجلس النواب عن القوصية بمحافظة أسيوط، اليوم الأحد، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، لوزير الأوقاف بشأن رفع القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف التابعة لهيئة الأوقاف، ونظرًا لحيازة أراضي "الأوقاف" للفقراء ومعدومي الدخل؛ فهم يتضررون من تلك القيمة الإيجارية.

وأضاف أبو العيون، في طلب الإحاطة، أن الهيئة قامت برفع القيمة الإيجارية للفدان ليصبح 7 آلاف جنيه؛ ما يتعارض مع فئة كبيرة من محدودي الدخل حائزي تلك الأراضي، لافتًا إلى أن الأراضي التابعة للإصلاح الزراعي لم يتم رفع قيمتها الإيجارية، بالإضافة إلى وجود أراضٍ تابعة للهئيات ممثلة لهيئة الأوقاف المصرية، قيمتها لا تتعدى الـ2500 جنيه.

وطالب عضو مجلس النواب بأن تظل القيمة الإيجارية للفدان كما هي؛ خصوصًا في تلك الظروف التي نمر بها مع جائحة كورونا.

وتابع أبو العيون بأن المتضررين من هذا القرار كثيرون بالآلاف؛ خصوصًا من أبناء دائرتي القوصية التي تشمل قرى الأنصار وعنك والحبالصة ومير والقوصية.

مجلس النواب راشد أبو العيون رفع القيمة الإيجارية علي عبد العا وزارة الأوقاف

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