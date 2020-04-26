لا مجال للفوضى.. برلماني يطالب "الوطنية للإعلام" بالتصدي لبرامج الإثارة

كتب- أحمد علي:

وجَّه النائب شكري الجندي، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، اليوم الأحد، الشكر إلى القيادة السياسية والنائب العام ووزيرَي الدفاع والداخلية والمؤسسات الوطنية، على الإجراءات الحاسمة التي يتخذونها ضد المسيئين لمصر والمؤججين لمشاعر المصريين.

وأضاف الجندي أنه لا مجال للفوضى؛ لأن مصر دولة مؤسسات، والإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة، الفترة الماضية، ضد المسيئين إلى الذوق العام والمحرضين على الفسق والفجور، خير دليل وينم عن أن الدولة تتابع عن كثب المخالفات القانونية في كل النواحي، وكانت لأصحابها بالمرصاد.

وأوضح وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب أن المحاسبة ستطول كل مَن تسول له نفسه الإساءة إلى الوطن أو القيام بأعمال البلطجة الفكرية أو تأجيج مشاعر المصريين أوعقائدهم وتقاليدهم، لافتًا إلى أن مصر كرمها الله عزوجل فى قرآنه؛ فهي البلد العظيم واحة الأمن والأمان لكل البشر وكل من أرادها بسوء وهن ظهره وانقسم.

ووجه الجندي رسالة إلى أصحاب الفيديوهات القبيحة والمسيئة وبرامج الإثارة وكل مَن أوحى له شيطانه بفكر مسموم الإساءة إلى وطننا، أقول له: "اثبت محلك، فمصر بلد المؤسسات وأكبر من وحي الشياطين، ولن تنال من احترامها شيئًا، ونحذر من الخطأ لأنه ستلاحقه العقوبة، فبعد أن طالبنا المؤسسات الدينية بملاحقة أصحاب الفتاوى الشاذة، أطالب اليوم وزارة الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام، كمؤسستين وطنيتين، بمحاسبة كل مَن يستخدم أو يظهر في وسيلة إعلامية ويسيء إلى الوطن".

وطالب وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب بمتابعة الدراما التليفزيونية، بحيث تكون بعيدة كل البعد عن الإسفاف والإساءة أو القبح، ومحاسبة كل مَن يستخدم وسيلة إعلامية في تكدير السلم والذوق العام أو يستخدم البلطجة الفكرية، لأن البرامج التي تبث على الشاشة المصرية يجب أن تكون بقدر مصر ولا نرى إلا ما يليق بمكانة مصر وسمعتها سواء في الوقت الحالي أوعلى مر الزمان.

وأضاف الجندي أن مصر قادمة بفكر أبنائها المستنير وبعلمهم وقدرتهم على نفع العالم منذ قديم الأزل، معقبًا بأن الله سينصر مصر، ومشيدًا بالرئيس عبد الفتاح السيسي الذي نراه يرفع يديه بالدعاء والثناء على الله تعالى أن يحفظ البلاد والعباد.