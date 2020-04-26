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رحلة استثنائية تغادر القاهرة لإعادة المصريين العالقين بألمانيا

01:02 م الأحد 26 أبريل 2020
رحلة استثنائية تغادر القاهرة لإعادة المصريين العالقين بألمانيا

مطار القاهرة الدولي

كتب - محمد عبيد:

غادرت مطار القاهرة الدولي اليوم الأحد، رحلة استثنائية تابعة لشركة إير كايرو، متجهة إلى مطار فرانكفورت بألمانيا، لإعادة المصريين العالقين هناك، نتيجة تفشى فيروس كورونا المستجد وتعليق الرحلات الجوية كإجراء احترازى لمواجهة الفيروس ومنع انتشاره عبر المسافرين.

ومن المقرر وصول الرحلة إلى مطار مرسى علم الدولي مساء اليوم الأحد، على أن يتم وضع جميع الركاب العائدين بالحجر الصحي في أحد الفنادق المخصصة هناك لمدة 14 يوما، وذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة المصرية حيال جميع الركاب المصريين العالقين بدول الخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وتسير وزارة الطيران المدني، نحو 22 رحلة طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج حتى مايو المقبل، بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.

كانت سلطة الطيران المدني، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.​

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