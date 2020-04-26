برلماني يطالب الحكومة بتركيب ممرات تعقيم بمترو الأنفاق

كتب- أحمد علي:

تقدم النائب عمرو غلاب، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة موجه إلى مجلس الوزراء ووزارة النقل بتركيب ممرات تعقيم بمحطات مترو الأنفاق.

وأشار غلاب، في اقتراحه، إلى أن مترو الأنفاق وسيلة المواصلات الأهم في مصر ولا غنى عنها إطلاقا حتى في وقت الأزمات ويتردد عليها بما يزيد عن مليون راكب يوميًا.

وأوضح أن وزير النقل أكد صعوبة وقف حركة المترو، وهو الأمر الذي يتطلب معه اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا بسبب زيادة أعداد المترددين.

وقال عمرو غلاب: على الرغم من حظر التجوال، إلا المترو يعاني زحاما شديدا مما ينذر باحتمالية أن يكون سببا في نشر الفيروس.

وطالب وزارة النقل، بتركيب ممرات تعقيم في أبواب دخول المترو، خصوصا وأن هيئة مترو الأنفاق حددت أبوابا للدخول والخروج.

وأشار إلى جهود وزارة الإنتاج الحربي في إنتاج هذه الممرات، حيث ساهمت بها في عدد من المؤسسات والمشروعات، فضلًا عن أن تكلفتها ليست مرتفعة.