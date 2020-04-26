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غياب للأتربة.. البيئة: هدوء رياح وشبورة مائية وفرص تلوث متوسطة

10:31 ص الأحد 26 أبريل 2020
غياب للأتربة.. البيئة: هدوء رياح وشبورة مائية وفرص تلوث متوسطة

ارشيفية

كتب- محمد نصار:

أعلنت الإدارة المركزية لنوعية الهواء بوزارة البيئة، عن تفاصيل حالة جودة الهواء اليوم الأحد، على مختلف محافظات الجمهورية، والتي تشهد هدوءًا نسبيا في حركة الرياح، مع تهيئة الأجواء لفرص تلوث الهواء وغياب للأتربة.

ويتم تقسيم المستويات الثلاثة لنوعية جودة الهواء إلى 3 ألوان (الأحمر ويرمز لمستوى نقاء منخفض يتراوح من 0 لـ3.3، والأصفر ويرمز لمستوى نقاء متوسط يتراوح من 3.4 لـ5.4، والأخضر يرمز لمستوى نقاء مرتفع يتراوح من 5.5 لـ10).

الأحد

1- القاهرة الكبرى

تكون حالة الهواء متوسطة على جميع مناطق القاهرة الكبرى، وتساعد العوامل الجوية على تركيز الملوثات وخاصة في الليل بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة، كما تنخفض الرؤية في الشبورة المائية صباحا.

وتتراوح سرعة الرياح من 0.8 متر في الثانية إلى 8.6 متر في الثانية.

2- الدلتا

تكون حالة الهواء متوسطة على (شبين الكوم - دمياط - كفرالشيخ - المنصورة - الزقازيق - بلبيس - المحلة - البحيرة - كفرالزيات)، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارا وتركيزها ليلا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة.

وتتراوح سرعة الرياح من 1 متر في الثانية إلى 8.5 متر في الثانية.

3- الصعيد

تكون حالة الهواء متوسطة على (أسوان - سوهاج - الأقصر - قنا - بني سويف - الفيوم - أسيوط - المنيا)، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارا وتركيزها ليلا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة.

وتتراوح سرعة الرياح من 0.6 متر في الثانية إلى 6.8 متر في الثانية.

4- الساحل الشمالي

تكون نوعية الهواء متوسطة على الإسكندرية ومرسى مطروح، وتساعد العوامل الجوية على تركيز الملوثات خاصة ليلا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة، كما تنخفض الرؤية في الشبورة المائية صباحًا.

وتتراوح سرعة الرياح من 1.6 متر في الثانية إلى 6.2 متر في الثانية.

5- القناة وسيناء

تكون حالة الهواء سيئة على السويس، ومتوسطة على (الإسماعيلية - شمال سيناء - بورسعيد - جنوب سيناء)، وتساعد العوامل الجوية على تركيز الملوثات خاصة ليلا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة، كما تنخفض الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحًا.

وتتراوح سرعة الرياح من 0.2 متر في الثانية إلى 7.8 متر في الثانية.

وزارة البيئة شبورة مائية تلوث الهواء

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