السياحة: استقبال 200 شكوى تخص مستحقات العاملين في القطاع

كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة السياحة والآثار، تلقي نحو 200 شكوى معظمها يخص مستحقات العاملين في القطاع السياحي في ظل الأزمة الراهنة نتيجة فيروس كورونا المستجد

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك خلال الأسابيع الأولى من تفعيل الوزارة للخط الساخن الخاص بتلقي آراء وشكاوى واستفسارات العاملين بالقطاع السياحي رقم 19654.

وانتهت الوزارة، من بحث وحل أكثر من 100 شكوى، حيث التزمت الفنادق محل الشكوى بدفع مستحقات كافة العاملين بها، موضحة أنها تقوم حاليا بالنظر في باقي الشكاوى تمهيدا لحلها.

وعقدت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، اجتماعا لمتابعة أخر مستجدات تفعيل الخط الساخن، مؤكدة أهمية الدور المحوري لهذا الخط.

ووصفت شلبي، الخط بمثابة غرفة عمليات لتلقي أي طلب أو شكوى طارئة تخص العاملين بالقطاع، حيث يتلقى الخط عشرات الشكاوى والاستفسارات من العاملين بالقطاع يوميا، ويتم العمل على حلها من خلال فريق عمل متخصص يعمل على تذليل كافة الصعوبات التي تواجه القطاع.

واستعرض الاجتماع، آلية العمل المتبعة واستحداث آليات جديدة للإسراع في التحقق من الشكاوى المقدمة، وسرعة التعامل معها وتقديم الحل الفوري لها.

وأكدت الوزارة، استمرار تلقي شكاوى العاملين بالقطاع السياحي من خلال خدمة الخط الساخن طوال أيام الأسبوع وفي العطلات والأعياد الرسمية من الساعة ٩ صباحاً وحتى الساعة ٥ مساءً، ويتم اتخاذ جميع البيانات الخاصة بالمتصل ومعرفة تفاصيل شكواه أو استفساراته لعرضها على القطاع المختص بالوزارة والتحقيق فيها والوصول إلى الحل المناسب.