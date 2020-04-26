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الحكومة: نتوقع سيناريوهين للسيطرة على أزمة "كورونا" في مصر

09:00 ص الأحد 26 أبريل 2020
الحكومة: نتوقع سيناريوهين للسيطرة على أزمة "كورونا" في مصر

الدكتورة هالة السعيد

كتبت- ميرا إبراهيم:

كشف بيان وزارة التخطيط، الذي ألقته وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، تحت القبة الثلاثاء الماضي، عن خطط الحكومة لمجابهة فيروس "كورونا المستجد"، عن سيناريو وضعته بمقتضاه يفترض إحكام السيطرة التامة على جائحة الفيروس في غضون 3 أشهر بحلول يونيو 2020، بحيث يتم التعافي منها قبل بداية عام الخطة.

وبحسب بيان التخطيط، فأن السيناريو الثاني للحكومة يفترض استمرار الأزمة، لمدى زمني قد يمتد حتى نهاية عام 2020 بحيث لا تظهر بوادر التعافي إلا مع حلول العام الميلادي الجديد.

وبحسب السيناريو الأول الأرجح يتوقع استمرار التداعيات السلبية للأزمة على أداء الاقتصاد الوطني خلال النصف الأول من عام الخطة "يوليو وديسمير 2020" لتبدأ العودة للمسارات الطبيعية في النصف الثاني منها يناير يونيو 2021.

وأكدت أنه يتم رصد تطورات أزمة فيروس كورونا المستجد في مصر والإجراءات المتخذة لمواجهة الفيروس وتداعياته، لإلقاء الضوء علىً المسارات المحتملة للاقتصاد الوطني في خطة 2020/2021.

الحكومة المصرية فيروس كورونا وزارة التخطيط هالة السعيد

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