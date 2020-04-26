بدء حجز 1359 شقة بـ"جنة".. لماذا تطرح الإسكان وحدات الدور الأرضي والأخير فقط؟

كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ وزارة الإسكان اليوم الأحد، إجراءات حجز شقق مشروع جنة للإسكان الفاخر في مدن جديدة، بواقع 1359 شقة للدور الأرضي والأخير فقط.

الطرح الجديد من مشروع "جنة" يأتي عقب انتهاء فترة الحجز من مشروعي "سكن مصر - دار مصر" حيث تم طرح 6 آلاف شقة مخصصين أيضًا للدور الأرضي والأخير فقط.

ويتسائل الراغبين في التقديم والحجز في هذه المشروعات، حول سبب طرح الإسكان حجز الدور الأرضي والأخير فقط، وهل تم حجز باقي الأدوار؟

المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أكد لـ"مصراوي"، أن هيئة المجتمعات العمرانية تطرح حاليًا الشقق الموجودة في الدور الأرضي والأخير من مشروع جنة، للإسكان الفاخر، وهذه الوحدات المتبقية من المراحل السابقة التي تم طرحها، حيث تم طرح مراحل كثيرة من مشروع جنة، وكان يتم اختيار الأدوار المتكررة.

وسجل سعر المتر في مدينة 6 أكتوبر 9470 جنيهًا، حيث وصلت الشقة الـ100 متر لـ966 ألفًا، والشقة الـ130 متر سجلت مليونًا و255 ألفًا، وفي مدينة الشيخ زايد وصل سعر لـ11.925 جنيهًا، والشقة الـ100 متر سجلت مليونًا و216 ألفًا، والشقة الـ130 مترًا سجلت مليونًا و581 ألفًا.

وفي مدينة القاهرة الجديدة، وصل سعر المتر 10.285 جنيهًا، والشقة الـ100 متر سجلت مليونًا و90 ألفًا، والشقة الـ130 مترًا مليونًا و417 ألفًا، وبمدينة دمياط الجديدة وصل سعر المتر لـ 9080 وسجلت الشقة الـ100 متر 944 ألفًا، والشقة الـ130 مترًا مليونًا و200 ألف جنيه.

وكانت وزارة الإسكان طرحت مرحلة جديدة من شقق دار مصر بعد 5 سنوات من طرح اخر مرحلة، كما تم طرح أيضًا شقق سكن مصر وهى الوحدات المتبقية ممن الـ5 مراحل الذي تم طرحهم منذ 2018.

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