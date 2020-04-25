​"اقتصادية النواب": تنمية سيناء لاتقدر بثمن.. والـ600 مليار ستتضاعف قريبًا

كتب- أحمد علي:

قال النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أمين عام حزب مستقبل وطن بالمنيا، إن احتفاء المصريين بذكرى تحرير سيناء، سيظل عبرة وتذكرة لكل الأجيال المتعاقبة، وأن مصر التي انتصرت في معركة التحرير ستنتصر حتمًا في معركة التطهير والتنمية.

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم السبت، مؤكدًا أن المصريين كما رفعوا أعلام السيادة على أراضيها بعد مجد شهد به الجميع، حققته العسكرية المصرية بنصر أكتوبر 73، سيرفعون قريبًا أعلام التنمية والنهوض بفضل الجهود المخصلة والصادقة من القيادة السياسية خلال المرحلة الجارية بكافة مستويات التنمية.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن تحركات التنمية على أرض الواقع في سيناء، تؤكد إرادة القيادة السياسية لمواجهة تحديات الماضي بكل قوة، دعمًا للأمن القومي للبلاد، مشيرًا إلى أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، حول جهود التنمية في سيناء لاتقدر بثمن، كان في محلة، وتأكيد لمساعي الدولة في مواجهة التحديات بسيناء، من خلال ردع الإرهاب وتحقيق التنمية.

ورأى عضو اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب، أن جهود التنمية في سيناء بدأت بإطلاق الرئيس السيسي في تنفيذ مشروع ازدواج قناة السويس وحفر قناة السويس الجديدة التي تمت في ملحمة كبيرة خلال عام واحد، وتبع ذلك عدد من المشروعات، في مجالات النقل والطرق لربط سيناء بالوطن الأم.

ولفت أمين عام حزب مستقبل وطن بالمنيا، إلى أن الأرقام تتحدث عن ما يقرب 600 مليار جنيه، بشأن تكلفة التنمية حتى الآن، مشيرًا إلى أن إرادة القيادة السياسية تؤكد أن هذه الأرقام ستتضاعف كثيرًا، خاصة أن التنمية في سيناء لها بعد يفوق كل تحديات الدولة المصرية وهو المتعلق بالأمن القومي الذي لايقدر بأي ثمن.

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