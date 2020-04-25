بالصور- أشرف رشاد يتفقد الأعمال الإنشائية بنادي "مستقبل وطن"
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كتبت- ميرا إبراهيم:
تفقد المهندس أشرف رشاد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الرئيس الشرفي لنادي مستقبل وطن، مساء اليوم السبت، الأعمال الإنشائية والإصلاحات الجاري تنفيذها بالنادي.
جاء ذلك برفقة، المهندس أحمد الجندي المشرف العام على النادي، وسيد يسري رئيس مجلس إدارة النادي.
وشهدت الجولة التفقدية الاستماع لرئيس مجلس الإدارة عن طبيعة الأعمال وموعد الانتهاء منها، موجهًا باستغلال فترة توقف النشاط الرياضي في إنجاز المهام والأعمال الإنشائية.
كما وجه رشاد، بتطوير البنية التحتية للنادي بما يتواكب مع حجم الأهداف والتطلعات، وبما يتناسب مع ما يمثله النادي من مكانة اجتماعية مهمة.
ويقع مقر النادي في حي السيدة زينب، ويلعب بالنادي الرياضي فرق الدرجة الرابعة.
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