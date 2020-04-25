وزيرة الهجرة تكشف حقيقة ملكية زوج شقيقتها لفنادق العزل الصحي بمرسى علم

كتب- محمد عبدالناصر:​

ردت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين في الخارج، على أحد التعليقات الواردة من أحد المواطنين، حول ملكية زوج شقيقتها لفنادق العزل الصحي في مرسى علم.

ونشرت الوزيرة صورة لتعليق المواطن، في تديونة لها على حسابها الرسمي في "فيسبوك" قال فيها: "هل من الصدفة أن تكون الفنادق اللي فيها الحجر الصحي في مرسى علم، ملك لزوج شقيقة الوزيرة نبيلة مكرم؟ وهل تم إسناد الأمر لها بالأمر المباشر أم تم عمل مناقصة؟".

وقالت مكرم: "الشغل تحت الضغط بيخليك تكتسب خبرة وتجود أداءك، وتتكل على ربنا أكتر وأكتر وتطلب أنه يمنحك القوة والصبر، أنك تحل وتطمن وتساعد، وفي وسط ده كله تلاقي مجموعة بتروج لأكاذيب ولاشاعات، تخلي أهالينا اللي برة يشككوا في دولتهم والمسؤولين اللي فيها".

وأضافت: "الرد على المواطن فيما ذكره أنا معنديش إخوات بنات، هو أخ واحد، دكتور في أمريكا، من المقيمين وليس من العالقين".

