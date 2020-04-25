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حدث في 8 ساعات| السيسي يوجه التحية للشهداء.. وتفاصيل صرف الـ500 جنيه للمتخلفين

10:31 م السبت 25 أبريل 2020
حدث في 8 ساعات| السيسي يوجه التحية للشهداء.. وتفاصيل صرف الـ500 جنيه للمتخلفين

حدث في 8 ساعات

كتب- يوسف عفيفي:

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي التحية للشهداء بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، وإعلان تفاصيل العقوبات على المطاعم المخالفة لتعليمات الحكومة خلال شهر رمضان، وتفاصيل صرف منحة الـ500 جنيه للعمالة للمتخلفين عن الصرف خلال المرة الأولى، و13 قرارًا إداريًا لإزالة مخالفات البناء والتعديات في المدن الجديدة.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الإسكان الاجتماعي السيسي عيد تحرير سيناء شهر رمضان انتصار السيسي العمالة غير المنتظمة شركة قطونيل فيروس كورونا

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