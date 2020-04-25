​"وداعًا للعجز في الأطباء".. برلماني يشيد برفع سن معاش المهن الطبية لـ65

كتبت- ميرا إبراهيم:

قال المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن تقدم الحكومة بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، لرفع سن الإحالة للمعاش للمخاطبين بأحكام القانون لتصبح 65 سنة بدلاً من 60 سنة، للاستفادة من خبراتهم وكفاءتهم، خطوة جيدة، تقضي على عجز الأطباء في المستشفيات وتساهم بشكل كبير في مواجهة فيروس كورونا، إضافة للاستفادة من خبرات وكفاءة كبار الأطباء.

وأضاف عامر في بيان له اليوم السبت، إن المستشفيات تعاني عجزًا في عدد أفراد الأطقم الطبية في معظم المحافظات، وهذا التعديل بمد ورفع سن التقاعد سيحل جزء كبيرًا من هذه المشكلة الكبيرة.

وأشار إلى أن هذا التشريع المهم سينهي أزمة نقص الأطباء، لتقول المستشفيات والمنشآت الطبية وداعًا للعجز في الأطباء.

ووجه فرج عامر التحية والتقدير للحكومة على هذا التشريع المهم الذي كان مطلبًا جماعيًا لغالبية أعضاء مجلس النواب بصفة عامة ولأعضاء لجنة الصحة بصفة خاصة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، مع الوضع في الاعتبار الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء، على أن تنتهي وزارة المالية ووزارة العدل وهيئة مستشاري مجلس الوزراء من الصياغة النهائية.

وتأتي هذه الخطوة في اطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعطاء أولوية لقطاع الصحة بصفة عامة، وأعضاء المهن الطبية من أطباء وتمريض بصفة خاصة، حيثُ نص مشروع القانون على زيادة فئات بدل المهن الطبية، بنسبة 75%، وتعديل اسمه، ورفع سن الإحالة للمعاش للمخاطبين بأحكام القانون لتصبح 65 سنة بدلاً من 60 سنة، للاستفادة من خبراتهم وكفاءتهم، مع انشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، بهدف تكريم الشهداء من أعضاء المهن الطبية الذين يتوفون أو يصابون بعجز كلي أو جزئي.

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