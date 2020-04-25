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برلماني يشيد بمتابعة الحكومة لمواجهة سلبيات كورونا على المعتمدية

09:36 م السبت 25 أبريل 2020
برلماني يشيد بمتابعة الحكومة لمواجهة سلبيات كورونا على المعتمدية

مجلس النواب

كتب- أحمد علي:

أشاد سعيد حساسين عضو مجلس النواب، بمتابعة حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لإجراءات إغلاق خلية دفن مخلفات قرية المعتمدية بكرداسة بالجيزة، خلال فترة العزل الصحي للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، والتي سبق إعدادها بمدفن شبرامنت، عقب انتهاء فترة العزل.

وقال حساسين في بيان له اليوم السبت، إن قيام لجنة من جهاز تنظيم وإدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة بمعاينة غلق الخلية التي كانت معدة لاستقبال مخلفات القرية، والتأكد من تغطية المخلفات بالجير الحي والرمال، دليل قاطع على احترافية الحكومة في إدارة ملف اتخاذ جميع التدابير والاحتياطيات اللازمة لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا، حتى بعد انتهاء فترة العزل لقرية المعتمدية بنطاق دائرة كرداسة بمحافظة الخيرة، بما فيها اتخاذ جميع الجزاءات بهدف التخلص الآمن من المخلفات المتولدة من المناطق التي يتم وضعها تحت العزل الصحي، منعًا لانتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

ووجهت وزيرة البيئة، في إجراء عاجل، بتخصيص خلية دفن لمخلفات القرية بمدفن شبرامنت لضمان التخلص الآمن منها، وعدم انتشار العدوى، بعد دخول القرية في فترة العزل الصحي لمدة 14 يومًا نتيجة ظهور إصابات بفيروس كورونا المستجد بها.

مجلس النواب مجلس الوزراء مصطفى مدبولي فيروس كورونا قرية المعتمدية

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