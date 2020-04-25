النفاق خطر على المجتمع.. أمين البحوث الإسلامية يوضح حديثه عن الصدق "فيديو"
كتب- محمود مصطفى:
واصل الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، حديثه عن فضيلة الصدق خلال سلسلة بأخلاقنا نرتقي، والتي يتم نشرها على موقع المجمع وصفحات التواصل الاجتماعي.
وتناول الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، بعض الظواهر الإيجابية التي تعود على الأفراد والمجتمعات جراء التخلق بخلق الصدق، وأهمها تحقيق الإيمان بالمعنى الكامل، والبعد عن النفاق وما يمثله من خطر كبير على الجميع، والعمل على مساعدة الأمة لأداء واجبها.
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