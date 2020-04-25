​الوزير: انتهاء المرحلة الأولى من كوبري "قلما العلوي" بتكلفة 215 مليون جنيه

كتب- محمد عاطف:

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنشاء كوبري "قلما العلوي" على طريق "مصر – الإسكندرية" الزراعي في اتجاه الإسكندرية إلى القاهرة، وفتحه أمام حركة المرور تسهيلًا على المواطنين، مشيرًا إلى أن تكلفة الكوبري الإجمالية بلغت 215 مليون جنيه.

ويبلغ طول الكوبرى 1050 مترًا، شامل المداخل وعرضه 24 مترًا، بواقع 3 حارات في كل اتجاه، مضيفًا أن المرحلة الثانية من الكوبري في اتجاه الإسكندرية، سيتم البدء في تنفيذها فورًا، وسيتم الانتهاء منها أكتوبر المقبل.

وأوضح الوزير أن المشروع، تنفذه شركة النيل العامة لإنشاء الطرق، إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل، ضمن خطة الوزارة لإنشاء 6 كباري على الطريق ذاته، وهي كباري (قلما) و(الشرقاوي) و(طوخ طنبشا /صفط الحرية) و(دسنوس /أم دينار) و(جنبواي) و(كفر الدوار) بإجمالي تكلفة 932 مليون جنيه، للمساهمة في إلغاء التقاطعات السطحية لتحقيق سيولة مرورية على الطريق، وإنهاء الاختناقات المرورية، ومنع التكدس ووقوع الحوادث المرورية بمناطق الكباري.

وأكد الوزير، أن وزارة النقل مستمرة في تنفيذ كافة المشروعات، ومنها مشروعات الطرق والكباري بالتزامن مع استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، لافتًا إلى أن الحفاظ على صحة وسلامة العاملين في جميع المشروعات من أولويات الوزارة، موضحًا أنه يتم تعقيم وتطهير مواقع العمل والمعدات المستخدمة بشكل دوري ومستمر والكشف على كافة العمال والمهندسين في مختلف المواقع صباحًا وبعد انتهاء مدة العمل اليومي بالكاشف الحراري، مع الالتزام بتوزيع الكمامات والمطهرات على العمال والمهندسين بمواقع العمل والتأكيد على ارتدائها.