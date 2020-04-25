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نهائيًا.. براءة المهندس المصري المحكوم عليه بالإعدام في السعودية

04:55 م السبت 25 أبريل 2020
نهائيًا.. براءة المهندس المصري المحكوم عليه بالإعدام في السعودية

المحكمة العليا في السعودية

كتب- محمد سامي:

قالت ابتسام سلامة، زوجة المهندس المصري "علي أبو القاسم" المحكوم عليه بالإعدام في المملكة العربية السعودية بتهمة جلب مخدرات، إن النيابة العامة هناك لم تتقدم بأي اعتراض على حكم المحكمة العليا الصادر في الأول من مارس، والقائل إن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد المهندس المصري في قضية جلب المخدرات.

وأضافت سلامة في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" أن النيابة العامة السعودية، كان لديها مهلة شهر واحد فقط من أجل الاعتراض على حكم المحكمة، موضحة أن عدم تقديم النيابة بتلك المذكرة يسقط جميع الاتهامات عن زوجها وتعتبر برائته نهائية.

وقبلت المحكمة العليا السعودية، طعن أبو القاسم على الحكم ضده، بعد تواصل بين النيابة العامة المصرية والسعودية، والقبض على المتهمين الذين دسوا المخدرات لزوجها، ومحاكتهم أمام القضاء المصري.

وأوضحت أن الخطوة المقبلة، هي ذهاب مندوب من السفارة المصرية في السعودية، إلى نيابة تبوك لإنهاء إجراءات الإفراج عن زوجها، مؤكدة شكرها للرئيس عبدالفتاح السيسي على ما بذله من جهود لإعادة الابتسامة لوجه أسرتها كاملة.

براءة مهندس مصري علي أبو القاسم حكم الإعدام ابتسام سلامة

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