موانئ البحر الأحمر: إعادة فتح 4 موانئ في 3 محافظات
كتب- محمد عاطف:
أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم السبت، إعادة فتح أربع موانئ هي بورتوفيق والزيتيات بمحافظة السويس، وميناء نويبع بمحافظة جنوب سيناء، وميناء الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.
وأضاف المركز الإعلامي، أنه تم استئناف حركة الملاحة في الموانئ الأربع، عقب موجة الطقس السيئ التي ضربت البلاد أمس الجمعة.
وأوضح مركز عمليات الهيئة الرئيسي، أنه يجري متابعة منتظمة بالتنسيق مع المراكز الفرعية بالموانئ، للخريطة المناخية التي تصدر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حفاظًا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية.
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